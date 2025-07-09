Теннисистка Павлюченкова после поражения на Уимблдоне пришла на пресс-конференцию с пивом

В четвертьфинале россиянка проиграла Аманде Анисимовой из США

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона пришла на пресс-конференцию с бутылкой пива.

Павлюченкова в борьбе за выход в полуфинал проиграла Аманде Анисимовой из США со счетом 1:6, 6:7 (9:11). На пресс-конференцию после матча россиянка пришла с бутылкой пива и белой шапкой с изображением клубники, которая является одним из символов турнира. Перед тем, как отвечать на вопросы журналистов, теннисистка сделала глоток пива и поставила бутылку возле стула.

Павлюченковой 34 года, она занимает 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.