Бывшего игрока НБА Маклемора приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование

Преступление произошло в октябре 2021 года

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бен Маклемор приговорен к восьми годам тюремного заключения за изнасилование. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Преступление произошло в октябре 2021 года. Адвокаты баскетболиста настаивали, что потерпевшая сама инициировала сексуальный контакт и дала на него согласие. Суд приговорил Маклемора к 100 месяцам тюрьмы (8 лет и 4 месяца).

Маклемору 32 года, он был выбран на драфте НБА в 2013 году по общим седьмым номером клубом "Сакраменто". Позднее в лиге игрок выступал за "Мемфис", "Хьюстон", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд". В НБА американец не играл с 2022 года.