Мусаев рассказал, что захотел стать футбольным тренером в 17 лет

Под руководством специалиста "Краснодар" впервые стал чемпионом России

ТАСС, 10 июля. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев мечтал о том, чтобы стать тренером, с 17 лет. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Подростку в 16-17 лет очень сложно понять, кем он хочет быть, много людей потом переучиваются, получают вторую профессию, поняв, что первая - не для них, - сказал он. - Мне в этом плане повезло, сказалась, наверное, моя первая любовь - футбол, а еще - какая-то интуиция, внутренний голос".

"У меня вся комната была обклеена постерами с футболистами, я сходил с ума и помимо тренировок в краснодарской СДЮШОР пропадал с утра до вечера на улице, играя в футбол. Но я прислушался к себе и понял, что тех данных, которые позволят мне стать хорошим футболистом, у меня нет. Так и пришел к тому, чтобы стать тренером", - добавил он.

Мусаеву 41 год, с 2005 по 2021 год он работал в системе "Краснодара", с июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский "Сабах". В марте 2024 года Мусаев вернулся в "Краснодар" и в сезоне-2024/25 привел команду к первой в истории победе в чемпионате России.