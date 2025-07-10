Чемпион мира 2014 года хоккеист Локтионов перешел в СКА

Соглашение с игрокм рассчитано на два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России по хоккею Андрей Локтионов подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с Локтионовым рассчитано на два года.

Локтионову 35 лет, с 2021 года он выступал за московский "Спартак", который покинул по окончании сезона-2024/25. Ранее он выступал за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге Локтионов был игроком "Нью-Джерси", "Каролины" и "Лос-Анджелеса", с которым в 2012 году стал обладателем Кубка Стэнли.