Китайский "Куньлунь" заменит "Витязь" на Кубке мэра Москвы по хоккею

Турнир пройдет на арене "Мегаспорт"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" примет участие в Кубке мэра Москвы по хоккею и заменит подмосковный "Витязь". Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы.

Китайский клуб сыграет в группе с московским "Спартаком" и ЦСКА. В другой группе выступят московское "Динамо", минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо". Турнир пройдет на арене "Мегаспорт".

Встречи группового этапа пройдут с 28 по 30 августа. 31 августа состоятся финал и матчи за третье и пятое места. Трофей разыграют победители групп.

24 июня Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о том, что "Витязь" пропустит сезон-2025/26. Ранее ТАСС сообщал, что клуб прекратит существование из-за недостатка финансирования. Позднее лига объявила, что "Витязь" не будет выступать в чемпионате как минимум до 2030 года. "Витязь" становился обладателем Кубка мэра Москвы в 2020 году.

В 2024 году победителем турнира стал ЦСКА.