Мусаев заявил, что Галицкий не одержим идеей об 11 воспитанниках в основном составе

По словам главного тренера команды, владелец клуба считает, что все должно быть по спортивному принципу

ТАСС, 10 июля. Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий не одержим идеей о наличии 11 воспитанников в стартовом составе команды, однако хотел бы, чтобы в клубе было больше игроков академии. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Ранее Галицкий заявлял, что клуб стремится к тому, чтобы основной состав более чем на половину состоял из воспитанников академии.

"Одержим ли "Краснодар" идеей об 11 воспитанниках в основном составе? Думаю, слово "одержим" сюда не подходит. Если бы Сергей Николаевич был чем-то одержим, то эта идея была бы давно реализована. И не в одном матче, когда такое уже было. У него нет никакой одержимости, и эта тема, мне кажется, раздувается. Сейчас он считает, что соотношение идеальное. Три твердых игрока основы, тренер - тоже свой воспитанник", - сказал Мусаев.

"Да, хотелось бы, чтобы пропорция потихоньку менялась в сторону наших ребят, но сейчас ситуация такая. Здесь Сергей Николаевич очень спокоен и вообще на эту тему не говорит. Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу. Будут они сильнее легионеров - станет так", - добавил он.