"Торпедо" исключили из числа участников РПЛ

Также клуб оштрафован на 5 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" исключен из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, по итогам которого клуб также был оштрафован на 5 млн рублей. Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", место "Торпедо" в РПЛ должен занять "Оренбург".

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств.

КДК РФС постановил отстранить Соболева и Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно. На всех этих матчах главным арбитром был Максим Перезва, по заявлению которого было возбуждено дело в отношении Соболева и Скородумова.

8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечалось, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) судья дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра не назначить один 11-метровый удар.

9 июля в СМИ также появилась информация о том, что еще девять арбитров находятся под подозрением в получении взяток, а один футбольный клуб подозревается в подкупе арбитров. Имена арбитров и название клуба не уточняются.