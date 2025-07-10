Игнатьев считает, что футболисты "Торпедо" не заслуживают исключения из РПЛ

Клуб был понижен в классе за попытку организации договорных матчей

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Торпедо", в отличие от руководства клуба, не заслуживают наказания в виде исключения команды из Мир - Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РСФСР, бывший главный тренер и вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей.

"Наказывать надо не футболистов. Не они же предлагают купить игру, какие-то люди давали такие указания, - сказал Игнатьев. - У футболистов же семьи. Наказание должно было быть, если есть виновные, но за что отвечает игрок? Они непосредственно находятся на поле и не имеют к этому никакого отношения".

КДК РФС постановил отстранить совладельца клуба Леонида Соболева и бывшего гендиректора Валерия Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно.