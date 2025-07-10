Алаев назвал жестким, но справедливым решение об исключении "Торпедо" из РПЛ

Клуб был наказан за попытку организации договорных матчей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об исключении московского "Торпедо" из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 является жестким, но справедливым. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В четверг прошло заседание КДК РФС, по итогам которого "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей.

"РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным - будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями. КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение, особые ситуации, к которым точно относится дело "Торпедо", требуют решительных и своевременных действий", - сказал Алаев.

"Исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона - это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема - из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар. Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении", - добавил президент РПЛ.

Алаев отметил, что решение касательно освободившегося места в списке участников РПЛ будет принято исполкомом РФС. Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", место "Торпедо" в РПЛ должен занять "Оренбург".

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств. Решением КДК Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 лет, Соболеву - на пять лет.