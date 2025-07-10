Рапопорт уверен, что "Урал" может достойно выглядеть в РПЛ

Ранее из РПЛ было исключено московское "Торпедо"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт считает, что екатеринбургский "Урал" способен достойно выглядеть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей. Как сообщил ранее глава РПЛ Александр Алаев, решение касательно освободившегося места в списке участников РПЛ будет принято исполкомом РФС.

"Я думаю, что те ошибки, которые команда и тренерский штаб совершали, учтены. Новый тренер, которого нам представляли, задал те вопросы, на которые не было ответов, когда я их задавал предыдущему тренерскому составу. Речь идет прежде всего об уровне физической подготовки, о тактике, о работе аналитиков, которые должны делать выводы с каждой игры по каждому игроку. Уверен, команда будет выглядеть достойно", - сообщил Рапопорт.

"Опыт игры в высшем эшелоне есть. Он связан с более четким выполнением не только стандартов, но тактических задумок, быстроты игроков, быстрых передач и, конечно же, удачливости бомбардиров, - отметил Рапопорт. - Я пообщался с тренером "Урала" - был на двух выставочных матчах. Увидел, что игра изменилась. Сложно говорить о том, что может измениться в команде в течение месяца-двух, но важно, что остался костяк. А новый тренер, это, безусловно, новые эмоции, новые цели, новые задачи".

23 июня главным тренером "Урала" стал Мирослав Ромащенко, пришедший в тренерский штаб команды в январе 2025 года. С января текущего года пост главного тренера команды занимал Сергей Томаров. По итогам сезона-2024/25 Первой лиги "Урал" занял четвертое место, в стыковых матчей за право выхода в РПЛ екатеринбуржцы уступили грозненскому "Ахмату" по сумме двух матчей (2:1, 0:2).