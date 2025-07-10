Болельщику стало плохо во время полуфинала Уимблдона

Матч между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой из США был приостановлен, но вскоре возобновлен

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Болельщику стало плохо из-за жары во время полуфинального матча Уимблдона между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Амандой Анисимовой. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Во время игры в Лондоне температура воздуха составляет плюс 29 градусов.

Встреча была приостановлена по ходу первого сета, но вскоре игру возобновили. Соболенко передала болельщику бутылку воды. В другом полуфинале сыграют Ига Свёнтек из Польши и швейцарка Белинда Бенчич.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет £53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.