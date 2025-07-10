Кавазашвили заявил, что раньше в "Торпедо" договорные матчи приравнивались к предательству

В четверг клуб исключили из РПЛ и оштрафовали на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ветеран клуба "Торпедо" Анзор Кавазашвили не может прийти в себя от шока из-за исключения команды из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку в его время договорные матчи считались предательством. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей.

"За восемь лет в команде, где я играл и получил высокое образование, мне даже в голову не могло прийти, что рабоче-крестьянский клуб "Торпедо" будет так опозорен, это ужасно больно. В клубе в наше время все были воспитаны так, что договорные матчи равнялись предательству, государственной измене. Я до сих пор не могут отойти от шока, - рассказал Кавазашвили. - Произошедшее говорит о том, что "Торпедо" начало переходить из рук в руки и попало к руководителям, которые решили себя прославить неподходящими методами".

"Мне обидно за ребят, они все-таки выкладывались, старались в надежде занять достойное место, чтобы вернуться в премьер-лигу. А получилось, что исподтишка команду подталкивали грязными методами, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Я уверен в том, что футболисты об этом не знали. "Торпедо" всегда было честной и справедливой командой. Уверен, что эта история будет иметь продолжение - на снятии команды дело не закончится, расследование продолжится и виновные понесут наказание".

Кавазашвили оценил дальнейшие перспективы клуба. "Если клуб не будет играть в РПЛ, зачем в нем нужны футболисты? Они разбегутся в разные стороны. Какие теперь руководители возьмут на себя финансирование клуба? Они должны все заново начинать с низших дивизионов, с производственных коллективов. А это еще лет десять. Какой богач готов вкладывать все это время сумасшедшие деньги? Тут, как говорится, "либо хозяин умрет, либо ишак сдохнет", - подытожил Кавазашвили.