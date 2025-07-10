Футбольный арбитр Головко отправлен под домашний арест по делу о договорном матче

Речь идет об игре Первой лиги между "Торпедо" и "Камазом"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста арбитру Богдану Головко по делу о договорном матче с участием футбольных клубов "Торпедо" и "Камаз".

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, "в отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении". В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет об арбитре Богдане Головко.

По словам Волк, 24 мая 2025 года состоялся матч между футбольными командами "Торпедо" (Москва) и "Камаз" (Набережные Челны), который закончился со счетом 1:1. Данный результат позволил "Торпедо" выйти в Российскую премьер-лигу. "Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Силовики провели обыски в жилищах главного арбитра матча и посредника, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемым предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ. Следователи следственного департамента МВД России устанавливают все эпизоды преступления и соучастников противоправной деятельности.

8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечалось, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) судья дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра не назначить один 11-метровый удар. 9 июля в СМИ также появилась информация о том, что еще девять арбитров находятся под подозрением в получении взяток, а один футбольный клуб подозревается в подкупе арбитров. Имена арбитров и название клуба не уточняются.

10 июля контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил московское "Торпедо" из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.