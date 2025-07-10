Свищев: исключение Торпедо" из РПЛ станет сигналом для других

Клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Исключение московского "Торпедо" из числа участников Мир - Российской премьер-лиги станет сигналом для других клубов, которые захотят нарушать регламент и законодательство. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей.

"Ситуация получила логичное дальнейшее развитие, - сказал Свищев. - Теперь важно довести до решения юридический процесс, который также идет в настоящий момент. Судя по происходящему, РФС есть с чем разбираться внутри российского футбола. Наверняка всплывшие случаи не единичны. И пример исключения "Торпедо" станет показательным для других клубов, которые решат нарушить регламенты и законодательство".

КДК РФС постановил отстранить совладельца клуба Леонида Соболева и бывшего гендиректора Валерия Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно.