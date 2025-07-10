Арбитру Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

Ранее судье было предъявлено обвинение в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арбитр Богдан Головко, отправленный под домашний арест по делу о договорном матче с участием футбольных клубов "Торпедо" и "Камаз", может быть лишен свободы на срок до семи лет.

Ранее в четверг стало известно, что Головко предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Согласно данной статье, максимальный срок лишения свободы - семь лет.

Предварительно установлено, что руководителями клуба "Торпедо" через посредника были переданы Головко 1,5 млн рублей за оказание содействия в победе московской команды в игре с футбольным клубом "Камаз" (Набережные Челны). Матч завершился со счетом 1:1. В настоящее время Головко отправлен под домашний арест.