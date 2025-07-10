Первая ракетка мира белоруска Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона

В полуфинале она проиграла американке Аманде Анисимовой

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Анисимовой, выступающей под 13-м номером посева. Соболенко была посеяна на турнире под первым номером. В четвертьфинале американская теннисистка победила россиянку Анастасию Павлюченкову. В финале Анисимова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич (без номера посева) и полькой Игой Свёнтек (8-й номер посева).

Соболенко 27 лет, на счету спортсменки 20 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала три раза - дважды на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и один - на Открытом чемпионате США (2024).

Анисимовой 23 года, она является 12-й ракеткой мира. В ее активе 3 титула WTA. Теннисистка впервые вышла в финал на турнире Большого шлема, она дважды доходила до полуфинала, ранее лучшим результатом спортсменки был выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.