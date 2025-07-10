Иосиф Абрамов в ответ подарил Овечкину бильярдный кий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин подарил клюшку четырехкратному чемпиону мира по бильярду в личном зачете Иосифу Абрамову. Об этом Абрамов сообщил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Абрамов в ответ подарил Овечкину бильярдный кий.

"Сегодня познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта! Спасибо за такой подарок", - написал Абрамов.

В начале апреля 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб.

Абрамову 24 года. Он является действующим чемпионом мира по свободной пирамиде. Бильярдист по два раза выигрывал чемпионаты мира по свободной и комбинированной пирамиде.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.