Президент ПСЖ поддержал мальчика, сломавшего руку на матче клубного чемпионата мира

Болельщик сломал руку во время празднования победы ПСЖ над "Реалом"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер аль-Хелаифи поддержал мальчика, сломавшего руку во время полуфинального матча клубного чемпионата мира между парижской командой и испанского "Реала". Об этом сообщает портал Actu Foot.

Матч между ПСЖ и "Реалом" прошел 9 июля и завершился победой французской команды со счетом 4:0.

По информации источника, во время празднования юный болельщик ПСЖ сломал руку. Вскоре президент французского клуба отвел мальчика в VIP-ложу, приложил к его руке лед и дождался врача, который осмотрел болельщика. Аль-Хелаифи также подарил болельщику значок ПСЖ и пригласил его на финальный матч турнира, в котором парижский коллектив сыграет с английским "Челси". Встреча пройдет 13 июля.