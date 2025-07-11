Мусаев назвал достижением академии "Краснодара" победу Сафонова в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ, который 31 мая выиграл турнир

ТАСС, 11 июля. Попадание россиянина Матвея Сафонова в заявку французского "Пари Сен-Жермен" на финальную игру Лиги чемпионов является достижением для футбольной академии "Краснодара". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

31 мая Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, французская команда в финальном матче победила итальянский "Интер" (5:0).

"Сто процентов - да, - ответил Мусаев на вопрос, является ли достижением академии "Краснодара" место Сафонова в заявке на финал победной для его ПСЖ Лиги чемпионов. - Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы. С первой тренировки в своей жизни. И сейчас он выиграл Лигу чемпионов. Для нас это было очень большое событие".

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.