Музыкант Давыдов отметил, что прежнего "Торпедо" в отечественном футболе уже не будет

10 июля московское "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прежнего московского футбольного клуба "Торпедо", которое выступало в советские годы и после распада СССР, уже нет и не будет, всем болельщикам надо это принять. Такое мнение ТАСС высказал музыкант Юрий Давыдов, выступавший за юношескую команду "Торпедо" в 1972-1974 годах.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого московское "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей.

"Торпедо" - это стадион, завод, весь этот Автозаводский район, это неотъемлемое, неделимое пространство. В последние годы мы наблюдали, как территория стадиона, завод были раздербанены, клуб стал переходить из рук в руки людей, не сильно имеющих к "Торпедо" серьезного отношения, - сказал Давыдов. В этой ситуации не надо раскапывать "покойника", пускай он спит спокойно. Это наша юность, эстетика, икона, какая-то часть нашей жизни, и не надо устраивать из него то, что сейчас происходит. Я говорю о том "Торпедо", которое оставило ярчайший след. Мы же не пытаемся воскресить [Александра Сергеевича] Пушкина и [Владимира Семеновича] Высоцкого или под их именем писать новые стихи. Того "Торпедо" уже нет и никогда не будет. Того духа, атмосферы тоже".

"Это и регион, и общность людей. И в золотые времена "Торпедо" было заводской, рабочей командой, за которую болела вся московская интеллигенция. Болельщики "Торпедо" в последнюю очередь примкнули к тому хамству, которое присуще фанатскому движению", - добавил он.

Ожидается, что в сезоне-2025/26 "Торпедо" сыграет в Лиге Пари (Первой лиге - второй по силе дивизион чемпионата России - прим. ТАСС).