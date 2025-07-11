Ольховский назвал успешным выступление россиян на Уимблдоне

Сразу четыре теннисиста из России дошли до 1/4 финала в одиночном разряде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты успешно выступили на Уимблдоне в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

На проходящем Уимблдоне сразу четыре теннисиста из России дошли до 1/4 финала в одиночном разряде - Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов.

"Четыре человека вышло в четвертьфинал, это очень хороший результат. Мы ждали, наверное, меньшего в этом году, поэтому это успешный результат. Да, в полуфинал никто не попал, но ребята показали хорошую игру. И мы еще поболеем за Веронику Кудерметову в парном разряде", - сказал Ольховский.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на травяных кортах и завершится 13 июля.