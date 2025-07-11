Мусаев не исключил, что футболист Сперцян летом покинет "Краснодар"

Контракт игрока с "Краснодаром" действует до 30 июня 2026 года

ТАСС, 11 июля. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян может покинуть команду летом в случае получения хорошего предложения от другого клуба. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Контракт игрока с "Краснодаром" действует до 30 июня 2026 года. По итогам минувшего сезона Сперцян был признан лучшим полузащитником Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Может ли он уйти сейчас? Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдуард может быть спокоен и понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Будет такая ситуация, как у Матвея [Сафонова], - уйдет. Не говорю, что это должен быть клуб уровня ПСЖ. Но если это будет большой клуб, и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, - он его сделает", - сказал Мусаев.

"Никто не будет его здесь искусственно задерживать. При этом мы сказали ему, что хотим, чтобы он оставался в "Краснодаре". Говорили: "Ты здесь растешь, ты три года подряд лучший полузащитник, ты чемпион России, ты лидер клуба и сборной Армении". И, поверьте, у него нет такого, чтобы уйти во что бы то ни стало. Нет, у него сейчас все хорошо, особенно после чемпионства. Сперцян может написать здесь еще много славных страниц", - добавил он.

Сперцяну 25 лет. Он является воспитанником "Краснодара" и в составе команды стал чемпионом России завершившегося сезона. В РПЛ полузащитник забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.