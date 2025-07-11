Португальский гонщик да Кошта посвятил надпись на болиде погибшему футболисту Жоте

На Halo размещена надпись "Ехать в память о Диогу и Андре"

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Португальский пилот команды "Формулы-E" "Порше" Антониу Феликс да Кошта посвятил надпись на болиде погибшему футболисту Диогу Жоте. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На Halo (защитная рама - прим. ТАСС) размещена надпись "Ехать в память о Диогу и Андре". Команды чемпионата 12-13 июля проведут тестовые заезды в Берлине.

"Когда гонка отходит на второй план. Дань уважения от Антониу и всей команды Диогу Жоте и Андре Силве", - говорится сообщении команды.

Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выиграл Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".