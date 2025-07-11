"Торпедо" в сезоне-2025/26 сыграет в Первой лиге

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" в сезоне-2025/26 будет выступать Лиге Пари (Первая лига - второй по силе дивизион чемпионата страны - прим. ТАСС). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу прошло заседание бюро исполнительного комитета РФС. На заседании было принято решение включить в число участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 "Оренбург". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

"Включить в связи с получением "Торпедо" лицензии РФС II и поданного данным футбольным клубом обращения об участии в Лиге Пари сезона-2025/26 в установленные РФС сроки в состав участников Первой лиги, отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Первой лиги "Торпедо" заняло второе место. "Оренбург" стал 15-м в РПЛ.