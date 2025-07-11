СКА расторг контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Григоренко

Михаил Григоренко выступал за СКА с 2024 года

ТАСС, 11 июля. Олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко покинул петербургский хоккейный клуб СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Григоренко выступал за СКА с 2024 года. В составе команды он провел 71 матч и набрал 48 (21 + 27) очков по системе "гол + пас".

Григоренко 31 год. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА. В 2018 году нападающий стал олимпийским чемпионом, спустя четыре года завоевал серебряную награду Игр. Также на его счету бронзовая медаль чемпионата мира (2019).