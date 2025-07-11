Алаев прокомментировал включение "Оренбурга" в число участников РПЛ на следующий сезон

"Оренбург" заменил "Торпедо", которое будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Замена московского "Торпедо" "Оренбургом" в розыгрыше Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 объясняется соблюдением спортивного принципа, поскольку участие в турнире 15 клубов оказало бы негативное влияние на игровой календарь команд. Такое мнение журналистам высказал президент РПЛ Александр Алаев.

По решению бюро исполкома Российского футбольного союза "Оренбург" заменил "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ.

"Основополагающий принцип лиги - соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России. Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учетом множества обстоятельств", - сказал Алаев.

"Оренбург" прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей "Оренбурга" и сезона в целом", - добавил он.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

В прошлом сезоне "Оренбург" занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" стало вторым во втором по силе дивизионе чемпионата страны.