ТАСС: олимпийский чемпион Григоренко подпишет контракт с "Трактором"

Соглашение будет рассчитано на два года

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко подпишет контракт с "Трактором". Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее петербургский СКА объявил о расторжении соглашения с 31-летним Григоренко.

"Контракт со СКА был расторгнут по обоюдному согласию. Григоренко подпишет контракт с "Трактором" на два года", - сказал собеседник агентства.

В минувшем сезоне Григоренко в 65 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги набрал 45 очков (20 шайб + 25 передач). В шести играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.