Челестини рассказал, что тренерский штаб ЦСКА досконально изучил игру "Краснодара"

12 июля команды сыграют в матче за Суперкубок России

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Победа в матче за Олимпбет - Суперкубок России по футболу очень важна для главного тренера ЦСКА швейцарца Фабио Челестини. Об этом он рассказал журналистам.

Матч за Суперкубок России пройдет 12 июля на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 18:00 мск. Челестини возглавил ЦСКА 20 июня.

"Это мой первый Суперкубок, но я играл много финалов как футболист и тренер, - сказал Челестини. - Конечно, как Игорь Дивеев сказал, финалы существуют для того, чтобы выигрывать. Для меня как для тренера важно получить такой опыт. Мы работали две недели на сборах плодотворно, качественно, рассматривали товарищеские матчи как подготовку к финалу. Очень важно выиграть трофей".

"Завтра узнаем, кто не сможет сыграть. Когда мы подписывали контракт, то понимали, что нужно будет играть Суперкубок с "Краснодаром". Мы знаем все о "Краснодаре", хорошо изучили атаку, оборону, стандарты. Мы три недели изучали досконально, наши товарищеские матчи были нацелены на это", - добавил Челестини.

ЦСКА семь раз выигрывал Суперкубок России, еще пять раз уступал в решающем матче. "Краснодар" во второй раз участвует в игре, в прошлом году краснодарцы уступили петербургскому "Зениту".