В РФС объяснили решение заменить "Торпедо" в РПЛ "Оренбургом", а не "Уралом"

"Оренбург" заменил исключенное из РПЛ "Торпедо", поскольку играл в прошлом сезоне в высшем дивизионе чемпионата страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Члены бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) единогласно поддержали вариант, при котором место московского "Торпедо" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) займет "Оренбург", поскольку команда участвовала в турнире в прошлом сезоне в отличие от "Урала". Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее РФС объявил, что "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ заменит "Оренбург".

"В заседании бюро исполкома РФС принимали участие семь из восьми членов, они единогласно поддержали логику, согласно которой предпочтение нужно отдавать команде, которая участвовала в премьер-лиге и заняла наивысшее место [среди выбывших команд] по результатам розыгрыша минувшего сезона", - сказал Митрофанов.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

В прошлом сезоне "Оренбург" занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" стало вторым во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Екатеринбургский "Урал" занял в турнире четвертое место и уступил грозненскому "Ахмату" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.