"Торпедо" не менее трех раз пыталось подкупить судью, клуб наказан за намерение

Московский клуб был исключен из числа участников следующего сезона РПЛ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" в прошлом сезоне не менее трех раз пытался подкупить арбитров и был наказан за это намерение. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

"В настоящий момент продолжается расследование уголовных дел, в том числе по кейсам футбольного клуба "Торпедо", поэтому оглашение большого количества материалов, к сожалению, не представляется возможным по причине тайны следствия и расписок, которые давали сотрудники РФС, являющиеся по данным делам свидетелями", - сказал Митрофанов.

"Контрольно-дисциплинарный комитет установил, что имела место попытка незаконного влияния на спортивные результаты, а именно неоднократная попытка склонить к принятию незаконных решений на футбольном поле одного из наших судей, системно, не менее трех раз. Это доказанные эпизоды, которые фигурируют как в уголовном, так и в дисциплинарном деле. Обращу внимание, что дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только сами нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить. В Уголовном кодексе РФ есть аналогия: наказывается не только убийство, но и подготовка к нему и покушение. Данные противоправные последствия в этих трех конкретных матчах не наступили - судья отказался от того, чтобы влиять на спортивный результат, и сотрудничал с правоохранительными органами", - добавил он.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств.