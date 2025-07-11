"Торпедо" может понести дополнительное наказание по делу о подкупе судей

Клуб исключили из числа участников РПЛ сезона-2025/26

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Торпедо" может понести дополнительное наказание по делу о подкупе арбитров, если для этого будет достаточное основание. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечалось, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) судья дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра не назначить один 11-метровый удар.

"В настоящий момент нет никаких материалов дела. В данном случае я пока читаю информацию о том, что сначала задержали, а потом отпустили под домашний арест арбитра. Когда будут обстоятельства, мы проведем проверку, возбудим административное производство и примем новое наказание относительно "Торпедо", если для этого будет достаточное основание", - сказал Митрофанов, не исключив, что результат чемпионата в таком случае может быть пересмотрен.

Вместе с тем он заметил, что санкции с большой долей вероятности не приведут к исключению "Торпедо" из Первой лиги. "Вряд ли два раза подряд можно исключать за то, что произошло внутри одного сезона", - отметил генсек РФС.

В пятницу прошло заседание бюро исполнительного комитета РФС. На заседании было принято решение включить в число участников РПЛ сезона-2025/26 "Оренбург". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.