Митрофанов: попытка подкупа "Торпедо" арбитров доказывается аудиозаписью

Клуб был исключен из Российской премьер-лиги

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сведения о намерении руководства московского футбольного клуба "Торпедо" подкупить арбитров подтверждаются аудиозаписью и иными доказательствами. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Показания подтверждаются аудиозаписью и иными доказательствами, из которых четко все следует, - сказал он. - Нет никаких полутонов и разговоров о чем-то абстрактном, там конкретные результат, матч и сумма за действие судьи. Клуб доказательств обратного не предоставил".

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств.