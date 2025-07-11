Митрофанов заявил, что "Торпедо" сохранило второе место в Первой лиге

Клуб напрямую вышел в РПЛ, но был исключен из числа участников высшего дивизиона чемпионата России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Санкции, примененные контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) к московскому "Торпедо", не подразумевают пересмотр результатов прошедшего сезона Первой лиги, "Торпедо" по-прежнему остается серебряным призером турнира. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По решению бюро исполкома РФС "Оренбург" заменит "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ.

"В СМИ мы читаем иную логику, и она изложена в официальном обращении футбольного клуба "Урал". Она говорит о том, что поскольку "Торпедо" не занимает второго места, то "Урал" с учетом не имеющего лицензии "Черноморца" (новороссийский клуб занял третье место в Первой лиге, но не прошел процедуру лицензирования - прим. ТАСС), должен выходить в РПЛ напрямую. Но она в данном случае не применяется - "Торпедо" по-прежнему занимает второе место в соревнованиях ФНЛ (Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС) прошлого сезона. Санкция КДК не влечет пересмотра результатов соревнования предыдущего сезона", - сказал Митрофанов.

"Если бы "Торпедо" по результатам предыдущего сезона осталось участником первенства России по футболу среди клубов Первой лиги, то после применения санкции оно оказалось бы в лучшем случае во Второй лиге. Оно было бы исключено из состава числа участников того соревнования, в котором клуб состоял на момент принятия решения", - добавил он.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

В прошлом сезоне "Оренбург" занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" стало вторым во втором по силе дивизионе чемпионата страны.