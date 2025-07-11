Митрофанов заявил, что у РФС нет задачи уничтожать "Торпедо"

Московский клуб был исключен из числа участников РПЛ следующего сезона, команда будет выступать в Первой лиге

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не имеет задачи уничтожать московский футбольный клуб "Торпедо". Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"У РФС нет задачи уничтожать клуб, тем более клуб обладает огромной значимостью с точки зрения ценности своего бренда, истории и традиции", - сказал Митрофанов.

В пятницу прошло заседание бюро исполнительного комитета РФС. На заседании было принято решение включить в число участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 "Оренбург". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

В прошлом сезоне Первой лиги "Торпедо" заняло второе место. "Оренбург" стал 15-м в РПЛ. "Торпедо" в следующем сезоне вновь выступит в Первой лиге.