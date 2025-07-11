В РФС призвали надеть алюминиевые шапочки тем, кто видит в деле "Торпедо" выгоду "Зенита"

Вместо "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ выступит "Оренбург"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов призвал надеть алюминиевые шапочки сторонникам теории о том, что замена московского "Торпедо" на "Оренбург" в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) выгодна петербургскому "Зениту". Об этом Митрофанов заявил журналистам.

В пятницу прошло заседание бюро исполнительного комитета РФС. На заседании было принято решение включить в число участников РПЛ сезона-2025/26 "Оренбург". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

"Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки. Или спросить "Черноморец", почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора", - сказал Митрофанов.

Генеральным спонсором "Оренбурга" является предприятие "Газпром добыча Оренбург". "Мы за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей. Если по каким-либо матчам возникнут вопросы, например, в части судейства, то есть экспертно-судейская комиссия, куда клубы, а с нового сезона и глава РПЛ, могут обратиться", - заключил Митрофанов.