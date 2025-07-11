Российские и белорусские легкоатлеты почтили память защитников Брестской крепости

12-13 июля в Бресте пройдет Кубок сильнейших спортсменов с участием легкоатлетов РФ и Белоруссии

БРЕСТ /Белоруссия/, 11 июля. /ТАСС/. Российские и белорусские легкоатлеты перед стартом международного турнира "Кубок сильнейших спортсменов" посетили Брестскую крепость, где отдали дань памяти ее защитникам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России по легкой атлетике отправилась в Брестскую крепость спустя три часа после прибытия в город на поезде из Москвы.

"Для нас это очень символично, побывать в год юбилея Победы на месте, где наши воины приняли первый бой с врагом, - сказал ТАСС главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко. - И вот сборная команда страны находится у мемориала Брестской крепости. Здесь и спортсмены, и тренеры. Нам просто необходимо было здесь побывать. Я очень благодарен, конечно, белорусской стороне, что они помогли. И все наши ребята на этом мемориале уже почувствовали дух команды. Совсем другое состояние, даже мурашки по телу бегут".

Как ранее сообщал ТАСС, всего в соревнованиях в Бресте примут участие 144 российских спортсмена. Кубок сильнейших спортсменов с участием легкоатлетов РФ и Белоруссии пройдет в Бресте с 12 по 13 июля. Состав сборной на международные соревнования в Бресте формировался по итогам Кубка России, проходившего в подмосковном Жуковском.

Оборона Брестской крепости, в которой в момент атаки ранним утром 22 июня 1941 года находилось около 6 тыс. военнослужащих, а также члены семей командиров, стала символом стойкости, мужества и воинской доблести советского народа. Вместо нескольких часов, отводимых немецким командованием на овладение крепостью, дивизии вермахта пришлось, неся значительные потери, здесь вести бои в течение целой недели, а отдельные очаги сопротивления просуществовали в течение месяца.