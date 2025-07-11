Сперцян рассказал, что его не отвлекают сообщения об уходе из "Краснодара"

Полузащитник отметил, что сконцентрирован на подготовке к новому сезону

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян уже привык к сообщениям про свой уход из футбольного клуба. Об этом он рассказал журналистам.

Летом в СМИ сообщалось, что Сперцян может покинуть "Краснодар" и уйти в европейский клуб.

"Останусь ли в "Краснодаре"? Скажу, что все может быть. Сейчас я игрок "Краснодара", готовлюсь к новому сезону. Я привык, ведь пишут уже три года, что будет", - сказал Сперцян.

12 июля "Краснодар" на "Ак Барс Арене" сыграет с московским ЦСКА в матче за Олимпбет - Суперкубок России. "Ждем этот матч с нетерпением, еще одна цель, задача, наша мечта. Конечно, после такого сезона у команды появилась уверенность. Провели хорошую работу на сборах, никаких мыслей нет лишних, команда чувствует себя отлично. Выходим побеждать", - сказал Сперцян.

"Краснодар" во второй раз примет участие в матче за Суперкубок России, в прошлом году команда уступила петербургскому "Зениту" (2:4).