Тренер "Краснодара" Мусаев положительно оценил возможное открытие аэропорта в Геленджике

Специалист отметил, что дорога от базы команды до Геленджика занимает порядка 2,5 часа

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" будет делать все для использования аэропорта в Геленджике, как только он откроется. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

9 июля в Минтрансе РФ сообщили, что аэропорт Геленджика, закрытый с февраля 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Авиакомпании планируют возобновить полеты с 18 июля.

"Вчера мы ехали 4,5 часа до Ставрополя от базы. В обычный день от нашей базы до аэропорта Геленджика где-то 2,5 часа, - сказал Мусаев. - Но опять же, если это выходные, то все люди едут сейчас на море, тоже может быть проблема. Нужно время, чтобы он заработал на полную мощь. Но если мы даже выиграем полтора часа, это будет отлично. Не знаю, как будет с ближайшим матчем, это вопрос к администрации. Я думаю, что мы сделаем все, чтобы как можно раньше начать туда заезжать".