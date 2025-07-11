Все футболисты "Краснодара" готовы сыграть в матче за Суперкубок России с ЦСКА

Встреча пройдет 12 июля

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Все футболисты "Краснодара" смогут принять участие в матче за Олимпбет - Суперкубок России с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

Матч за Суперкубок России пройдет 12 июля на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 18:00 мск.

"Суперкубок - большой праздник, лучшие команды прошлого сезона встречаются, - сказал Мусаев. - Для нас хорошая возможность выиграть трофей, хорошая мотивация. Интересный соперник, показывает футбол. Ожидаем хорошей игры. Не думаю, что элемент неожиданности будет. Мы понимаем, какой футбол хочет новый главный тренер ЦСКА [Фабио Челестини], по трем матчам, в том числе с клубом Медиалиги".

"Видно, что ребята настроены, хорошо провели сборы, работали с большей самоотдачей. Надеюсь, что игра будет открытой, с таким нервом. Таких, кто пропустит игру, нет", - добавил главный тренер "Краснодара".

Мусаев высказался о возможно уходе Эдуарда Сперцяна из "Краснодара". "С точки зрения тренерства я бы хотел, чтобы Сперцян был нашим Стивеном Джеррардом или Франческо Тотти, который проведет всю карьеру в "Краснодаре", будет капитаном команды", - сказал Мусаев.