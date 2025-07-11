Теннисист Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона

Испанец является победителем двух предыдущих розыгрышей турнира

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя США Тейлора Фритца в полуфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Алькараса, посеянного на турнире под вторым номером. Испанец является победителем последних двух розыгрышей Уимблдона. У Фритца был пятый номер посева. В другом полуфинале первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет с семикратным чемпионом Уимблдона сербом Новаком Джоковичем.

Алькарасу 22 года, он является второй ракеткой мира. Испанец выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Помимо Уимблдона, он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Франции (2024, 2025). В 2024 году теннисист стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.

Фритцу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает пятую позицию. На счету американца 10 титулов ATP. Выход в финал Открытого чемпионата США 2024 года является для спортсмена лучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпиаде 2024 года в Париже Фритц в паре с Томми Полом завоевал бронзовую медаль.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн.