Решили единогласно. "Оренбург" заменил "Торпедо" в РПЛ

Черно-белые следующий сезон проведут в Первой лиге

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" заменил московское "Торпедо" в числе участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26. Соответствующее решение было принято на бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на брифинге с журналистами рассказал, что руководители "Торпедо" пытались подкупить судей не менее трех раз. "Контрольно-дисциплинарный комитет установил, что имела место попытка незаконного влияния на спортивные результаты, а именно неоднократная попытка склонить к принятию незаконных решений на футбольном поле одного из наших судей, системно, не менее трех раз, - сказал он. - Это доказанные эпизоды, которые фигурируют как в уголовном, так и в дисциплинарном деле. Обращу внимание, что дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только сами нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить".

"В Уголовном кодексе РФ есть аналогия: наказывается не только убийство, но и подготовка к нему и покушение. Данные противоправные последствия в этих трех конкретных матчах не наступили - судья отказался от того, чтобы влиять на спортивный результат, и сотрудничал с правоохранительными органами", - добавил он, объяснив, что попытки подкупа были доказаны аудиозаписью.

"Торпедо" следующий сезон проведет в Лиге Пари (Первой лиге) и оставит за собой звание серебряного призера турнира прошлого сезона. Митрофанов подчеркнул, что результаты не будут пересмотрены, и добавил, что у РФС нет цели "уничтожить" московский клуб.

Замена "Торпедо"

После отстранения "Торпедо" встал вопрос, кто будет играть вместо столичного клуба. Опции было две: либо "Оренбург", занявший 15-е место в РПЛ по итогам прошлого сезона, либо екатеринбургский "Урал", уступивший грозненскому "Ахмату" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.

На заседании выбор в пал в пользу оренбуржцев. По словам Митрофанова, все члены бюро, присутствовавшие на заседании, единогласно поддержали данный вариант. "В заседании бюро исполкома РФС принимали участие семь из восьми членов, они единогласно поддержали логику, согласно которой предпочтение нужно отдавать команде, которая участвовала в премьер-лиге и заняла наивысшее место [среди выбывших команд] по результатам розыгрыша минувшего сезона", - сказал Митрофанов.

Оценивая решение РФС, президент РПЛ Александр Алаев отметил, что начинать сезон с 15 командами было бы несправедливо. "Такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России, - сказал он. - "Оренбург" прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей "Оренбурга" и сезона в целом".

В "Урале" отреагировали на новость о том, что клуб не сыграет в следующем сезоне в РПЛ: "Не опускаем руки, оранжево-черные, докажем свое и вернемся сильнее Сейчас как никогда важно объединиться и поддержать друг друга".