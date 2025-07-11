Украинский гимнаст Ковтун сменил спортивное гражданство

Серебряный призер Олимпиады будет выступать за сборную Хорватии

ТАСС, 11 июля. Серебряный призер Олимпийских игр в упражнениях на брусьях украинский гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Переход Ковтуна был одобрен на заседании исполнительного комитета FIG, который прошел 9-10 июля в Лозанне.

Ковтуну 21 год. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира в личном многоборье. На чемпионате Европы 2024 года в Римини (Италия) Ковтун завоевал три золотые медали - в упражнениях на брусьях, перекладине и в командном первенстве. После Олимпиады спортсмен не возвращался на Украину.