Путин поручил организовать международные спортивные турниры для инвалидов

Доклад по этой теме президент РФ ждет до 1 декабря

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать открытые международные спортивные соревнования для инвалидов "Мы вместе. Спорт". Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При участии МИДа России принять меры, направленные на организацию и регулярное проведение под эгидой международных организаций, участником которых является Российская Федерация, открытых международных спортивных соревнований "Мы вместе. Спорт" по адаптивным спортивным дисциплинам, определив объем и источники финансирования указанных соревнований", - говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря, далее - раз в год.