Путин поручил увеличить количество стипендий президента РФ за спортивные достижения

Размер стипендии варьируется от 25 до 60 тыс. рублей в зависимости от категории получателя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить проект указа по увеличению количества стипендий президента РФ за выдающиеся спортивные достижения.

Путин поручил кабмину представить проект указа, предусматривающего увеличение количества стипендий президента РФ для россиян, добившихся выдающихся достижений в спорте или способствовавших таким достижениям, исходя из установленной общей квоты на такую стипендию. Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Срок исполнения поручения - 10 октября 2025 года.

Размер президентской стипендии за высокие спортивные достижения варьируется от 25 до 60 тыс. рублей в зависимости от категории получателя.