Путин поручил рассмотреть вопрос о присвоении званий в адаптивном спорте

Доклад необходимо представить до 10 октября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минспорту совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос об изменении требований о присвоении разрядов и званий представителям адаптивного спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о внесении в нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, а также в условия выполнения этих норм и требований изменений, предусматривающих возможность присвоения спортсменам таких званий и разрядов в случае отсутствия необходимого числа спортсменов, участвующих в соответствующем виде программы физкультурного или спортивного мероприятия по адаптивному спорту", - говорится в тексте документа.

Доклад необходимо представить до 10 октября. Ответственными назначены министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и высшие должностные лица субъектов РФ.

Путин также поручил внести в нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации изменения, предусматривающие возможность проведения открытых чемпионатов, первенств, кубков и других спортивных соревнований субъекта Российской Федерации и присвоения спортивных званий и спортивных разрядов спортсменам также из других субъектов Российской Федерации, участвующим в таких соревнованиях, независимо от места их проведения.