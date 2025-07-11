Джокович проиграл Синнеру и впервые с 2017 года не сыграет в финале Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу Синнера, посеянного на турнире под первым номером. Джокович получил шестой номер посева. В финале Синнер встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча пройдет 13 июля.

Джокович является семикратным победителем Уимблдона. Он не дошел до финала турнира впервые с 2017 года. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Синнеру 23 года, он возглавляет мировой рейтинг на протяжении 57 недель. На счету итальянца 19 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая победы на Открытых чемпионатах Австралии (2024, 2025) и США (2024). В 2024 году Синнер выиграл Итоговый турнир ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса. В финал Уимблдона итальянец вышел впервые.

38-летний Джокович располагается на шестой строчке в мировом рейтинге. На его счету 100 титулов ATP, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Победителем последних двух розыгрышей является Алькарас.