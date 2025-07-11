Яркое открытие сезона. "Краснодар" и ЦСКА разыграют Суперкубок России

Встреча пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" и ЦСКА откроют сезон матчем за Олимпбет - Суперкубок России. Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 18:00 мск.

Гимн РФ перед матчем исполнит оперная певица Светлана Феодулова. "Светлана является обладательницей самого высокого голоса в мире (зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса), благодаря которому способна исполнять самые сложные произведения в оригинальных тональностях и темпе", - сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза. Также перед началом игры пройдет программа "Звук поставим на всю", в которой примут участие группы Serebro и Galibri & Mavik. Главным номером открытия станет выступление группы Dabro в сопровождении 300 танцоров.

Впервые матч за Суперкубок России проведут с использованием карты болельщика. 7 июля министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил журналистам, что на матч продали порядка 30 тыс. билетов. На "Ак Барс Арене", принимавшей матчи чемпионата мира 2018 года, матч за Суперкубок России пройдет во второй раз. В 2023 году ЦСКА уступил здесь петербургскому "Зениту" (0:0, 4:5 по пенальти).

ЦСКА в 13-й раз сыграет в матче за Суперкубок России, семь встреч завершились победой армейцев. "Краснодар" поборется за трофей во второй раз, в прошлом году краснодарская команда в Волгограде уступила "Зениту" (2:4).

У "Краснодара" все готовы

Команды провели открытые тренировки за день до матча. Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не стал раскрывать, кто не сыграет в матче с "Краснодаром". На тренировке не было полузащитников Максима Мухина и Родриго Вильягры, который получил травму. При этом в занятии участвовал новичок команды бразильский полузащитник Матеус Алвес.

"Это мой первый суперкубок, но я играл много финалов как футболист и тренер, - сказал Челестини журналистам. - Конечно, финалы существуют для того, чтобы выигрывать. Для меня как для тренера важно получить такой опыт. Мы работали две недели на сборах плодотворно, качественно, рассматривали товарищеские матчи как подготовку к финалу. Очень важно выиграть трофей. Мы знаем все о "Краснодаре", хорошо изучили атаку, оборону, стандарты. Мы три недели изучали досконально, наши товарищеские матчи были нацелены на это".

ЦСКА участвует в матче как победитель Кубка России. Челестини возглавил команду 20 июня, сменив на посту главного тренера армейцев Марко Николича. Для швейцарского специалиста этот матч станет первым официальным во главе ЦСКА.

"Краснодар" в прошлом сезоне впервые стал чемпионом страны. Главный тренер команды Мурад Мусаев отметил, что приход Челестини на станет сюрпризом для его подопечных. "Суперкубок - большой праздник, лучшие команды прошлого сезона встречаются, - сказал Мусаев журналистам. - Для нас хорошая возможность выиграть трофей, хорошая мотивация. Интересный соперник, показывает футбол. Ожидаем хорошей игры. Не думаю, что элемент неожиданности будет. Мы понимаем, какой футбол хочет новый главный тренер ЦСКА, по трем матчам, в том числе с клубом Медиалиги". Тренер также отметил, что у "Краснодара" все готовы выйти на поле.

Суперкубок России пройдет в 23-й раз. Рекордсменом по победам является "Зенит", в активе которого девять побед. Ближайшим преследователем является ЦСКА с семью трофеями.