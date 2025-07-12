Футзал поможет Югре увеличить число занимающихся спортом до 70% к 2030 году

Заместитель губернатора Югры Елена Майер отметила, что в регионе данный показатель уже превышает 60%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Число регулярно занимающихся спортом в Ханты-Мансийском автономном округе превысило 60%, достичь 70% планируется к 2030 году. Мини-футбол вносит в это значительный вклад - более 30 тыс. детей систематически занимаются футзалом в школах и спортивных секциях, а лучшие воспитанники играют в ведущих клубах региона - в "Факеле" из Сургута и "Газпром-Югре" из Югорска, сообщила ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Майер.

"Футзал стал одним из драйверов выполнения поставленной президентом России задачи по увеличению доли населения, регулярно занимающегося спортом. В нашем регионе данный показатель уже превышает 60%, и мини-футбол вносит в это значительный вклад. При этом участие двух наших клубов в Суперлиге ("Газпром-Югры" и "Факела" - прим. ТАСС) создает мощную мотивацию для молодежи: мы видим, как после таких успехов в секции футзала приходит все больше детей. Мы продолжаем развивать сеть секций и школьных программ, чтобы к 2030 году достичь целевого показателя в 70% занимающихся спортом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сегодня в Югре более 30 тыс. детей систематически занимаются футзалом в школах и спортивных секциях. Она отметила, что благодаря трехстороннему соглашению между федерацией футбола, колледжем олимпийского резерва и мини-футбольным клубом "Факел" из Сургута три выпускника учебного заведения в 2025 году стали профессиональными игроками. Кроме того, в регионе проводится ряд мероприятий для развития футзала среди школьников, одним из основных является проект Российского футбольного союза "Кожаный мяч": за два года количество участвующих в нем школ выросло с 32 до 70, охватив практически все муниципалитеты Ханты-Мансийского автономного округа.

"Наши юные спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты. В 2024 году команда Югры заняла третье место на всероссийском финале, а в 2025 году юношеская сборная принесла региону бронзу на межрегиональном этапе Уральского федерального округа. При этом первенство Югры по футзалу среди юношеских команд также набирает обороты - в 2025 году в нем приняли участие более 160 коллективов, что показывает, как системная работа со школьниками формирует прочную основу для будущих спортивных достижений на всех уровнях. В свою очередь учителя физкультуры из Югры дважды становились победителями всероссийского конкурса "Магнит футбола" за последние два года", - пояснила Майер.

Она добавила, что футзал в Югре - это не просто вид спорта, а эффективный инструмент формирования здорового поколения и воспитания будущих чемпионов, поскольку возможность наблюдать за выступлениями земляков создает воспитательный эффект, показывая молодым спортсменам прямую связь между упорными тренировками, дисциплиной и профессиональными достижениями. Выход мини-футбольного клуба "Факел" в Суперлигу мотивируют молодежь стремиться к высоким результатам, укрепляя их веру в собственные силы и демонстрируя перспективы профессионального роста в родном регионе, пояснила Майер.

Ранее Ханты-Мансийский автономный округ был представлен в Суперлиге по футзалу одним клубом - "Газпром-Югра" из города Югорска, являющимся четырехкратным чемпионом страны. В предстоящем сезоне также в Суперлиге будет участвовать "Факел" из Сургута, который уверено провел регулярку 2024/2025 годов и стал победителем серии плей-офф Высшей лиги по мини-футболу. Сразу два клуба из Югры будут участвовать в Суперлиге по футболу впервые.