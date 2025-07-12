Участник "Шелкового пути" из КНР высоко оценил российскую машину "Лада Нива"

Хоу Хоннин отметил, что он впервые сел за руль этого автомобиля 30 лет назад

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. "Лада Нива" оставляет хорошие впечатления у водителя, хоть и управление маленькой машиной в рамках ралли "Шелковый путь" требует достаточно усилий. Об этом журналистам рассказал пилот команды "Один пояс - один путь" из Китайской Народной Республики Хоу Хоннин.

"Когда мне было 15-16 лет, действительно, был первый раз, когда я сел за руль "Лады Нивы". А сейчас, по прошествии 30 лет, случился второй случай, когда я сел за руль [этой машины], и она оставляет хорошие впечатления о себе", - сказал он.

Хоу Хоннин также рассказал, что для него не важно, на какой именно машине он будет участвовать в гонке. Гораздо важнее - закончить соревнование удачно.

"Что касается разницы между управлением большим грузовиком и легковой машиной, то на большим грузовике мы сидим высоко и видим далеко, а мотор более мощный, чего не скажешь о маленькой машине. Но управление маленькой машиной тоже требует достаточно усилий", - добавил он.

Официальный старт 15-му международному ралли "Шелковый путь" будет дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала — в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.