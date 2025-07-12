Пилот Рудской назвал "Шелковый путь" самой сложной гонкой в Евразии

Спортсмен отметил, что на ралли-марафонах даже самые опытные пилоты учатся чему-то новому

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Ралли "Шелковый путь" является самой сложной, но при этом самой интересной гонкой в Евразии. Об этом журналистам сообщил пилот команды "НГ Энерго", победитель ралли 2023 года Андрей Рудской.

"Это марафон. Здесь до последнего дня, до последнего километра нужно сохранять хладнокровие, держать двигатель и все системы автомобиля и собственного тела в надлежащим температурном режиме. Иначе сбои приведут к плачевным последствиям. И на моем личном примере нашему экипажу удалось финишировать в ралли "Шелковый путь" только с четвертого раза. И то - при помощи грузовика, участвующего в гонке. Поэтому "Шелковый путь" - действительно это самая интересная и самая сложная гонка на евразийском континенте", - сказал Рудской.

Он добавил, что всегда на ралли-марафонах, а в частности на "Шелковом пути", даже самые опытные пилоты учатся чему-то новому. Рудской рассказал, как в 2023 году его команда "поймала" слишком большой камень, который не позволял двигаться собственными силами.

"В этом году естественно будем действовать по обстоятельствам. На самом деле есть такая фраза: "Понимание приходит с опытом", - добавил Рудской.

Официальный старт 15-му международному ралли "Шелковый путь" будет дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала - в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.